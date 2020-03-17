«الصحة العالمية» تعلن إصابة اثنين من موظفيها بفيروس «كورونا»

صرح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير للصحفيين أن "العاملين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19".

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية ، اليوم الثلاثاء، إنه تم التأكد من إصابة اثنين من موظفي المنظمة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، صرح المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير للصحفيين أن “العاملين غادرا المكتب ثم ظهرت عليهما الأعراض في المنزل وتم التأكد من إصابتهما بكوفيد 19”.

وكان الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية قد قال إن الدول الضعيفة صحيا ستعانى من انتشار وباء كورونا، وندعو الجميع لعمل ما يمكن عمله لوقف انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا، إنه يجب على الدول تكثيف الفحوصات الطبية للحالات المشتبه بإصابتها، وندعو لمزيد من العناية على الأطفال والمسنين والحوامل، والإجراءات التى اتخذتها بعض الدول حتى اللحظة غير كافية فى محاصرة انتشار فيروس كورونا.

وتابع مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه يجب عزل الإصابات الخفيفة بكورونا لوقف انتشار الفيروس.