الصحة العالمية تعلن أنباء صادمة بشأن القاحات المضادة لفيروس كورونا

المتحورات التي يمكنها التغلب على فعالية اللقاحات ستظهر في جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، فهذه معركة مستمرة ، ويجب العمل معا للخروج منها.

حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم فعالية لقاحات كورونا المختلفة ضد تزايد متحورات فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة، مضيفة بأنه يجب على الدول الغنية أن تمتنع عن منح الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا حتى تلحق الدول الأخرى بها، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقال مبعوث منظمة الصحة العالمية، ديفيد نابارو، خلال مقابلة صحفية اليوم الاثنين بأن المتحورات التي يمكنها التغلب على فعالية اللقاحات ستظهر في جميع أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة، فهذه معركة مستمرة ، ويجب العمل معا للخروج منها.

ودعا المسؤول في منظمة الصحة العالمية إلى أعطاء الأولوية للاحتياجات العالمية على الأجندات الوطنية خلال الفترة المقبلة، فالدول الغنية يمكن أن تستهلك كل القدرة التصنيعية لبرامجها الداعمة للقاحات كورونا ، بما يترك الحد الأدنى من الإمدادات لبقية دول العالم.

وأكدت المنظمة على أن المتحورات المثيرة للقلق في معظم الحالات تؤدي إلى انخفاض في فعالية اللقاح بدرجات متفاوتة، ولكن يبدو بأن الجرعات تحتفظ في الغالب بقدرتها على الحماية من المضاعفات الشديدة، ولكن نشعر بقلق بشأن التهديد المتزايد مع استمرار انتشار الفيروس.

وقال المسؤول في منظمة الصحة العالمية بأن العالم يكافح مع فيروس خطير يتطور باستمرار وتظهر متغيرات جديدة ، وسيكون هناك المزيد خلال الفترة المقبلة، وأعتقد بأن هذا الفيروس موجود بالتأكيد ليبقى في المستقبل المنظور.

إصابات كورونا حول العالم

وأفادت الجامعة – حسبما ذكرت قناة “سى إن إن” الأمريكية اليوم الاثنين، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 4 ملايين و630 ألفاً و391 حالة.

وأظهرت أحدث احصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل نسبة التطعيم 3.18 % من سكان القارة بلقاحات كورونا، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 5.12 % من سكان القارة، بينما حصل 2.96 % على جرعتين، كما تم توزيع 70 مليون جرعة لقاح على الدول الأعضاء، موضحة أن المغرب قام بتحصين 47 % من السكان، بينما سجلت جنوب أفريقيا 24.3 %، وبلغت زيمبابوي 16.5%.

وكانت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،أعلنت أمس الأحد، تخطي إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 8 ملايين إصابة و202 ألف وفاة، فيما بلغ اجمالي المتعافين 7 ملايين و302 ألف إصابة منذ بدء الجائحة.

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 224 مليوناً و627 ألفاً و653 حالة.

وتعتمد أفريقيا على بلدان أخرى في الحصول على 99 % من إمداداتها من اللقاحات بينما يهدف الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى إنتاج 60 % من اللقاحات في إفريقيا محليًا بحلول عام 2040، وقد حدد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا كمراكز إقليمية محتملة لتوفير اللقاحات قارياً.