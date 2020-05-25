الصحة العالمية تعلق التجارب السريرية للكلوروكين بعد دراسة عن أضراره

العقار ليس فعالا وقد يكون ضارا

قالت منظمة الصحة العالمية الإثنين إنها علقت “موقتا” التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين على كورونا وذلك في إجراء وقائي، بعد دراسة عن أضراره.

وأكدت دراسة نشرت الجمعة في مجلة “ذي لانسيت” الطبية، أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلا وقد يكون ضارا.

وقالت المنظمة أنها التجارب السريرية لهذا العقار والتي تجريها مع شركائها في دول عدة.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة مجلة “ذي لانسيت” الطبية.

واعتبرت المجلة أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكورونا ليس فاعلا وقد يكون ضارا.