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الصحة العالمية تطلق خدمة «واتساب» بالعربي لإطلاع الجمهور على آخر مستجدات «كورونا»

منظمة الصحة العالمية تطلق خدمة التنبيهات الصحية على الواتساب باللغة العربية
محمد بدر 10:51 م, الجمعة, 27 مارس 20 10:51 م, الجمعة, 27 مارس 20

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أطلقت منظمة الصحة العالمية اليوم خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتي واتساب وفيسبوك، لإطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن ملياري شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذي هم في حاجة إليها.

ووفقًا لبيان منظمة الصحة العالمية اليوم ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض، وكيف يحمي الناس منه أنفسهم والآخرين.

كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقرري السياسات في الحكومة على حماية صحة سكانهم.

أرسل مرحبًا على هذا الرقم:
041225017023
wa.me/41225017023?text=مرحبا

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بقلم محمد بدر

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