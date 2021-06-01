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«الصحة العالمية» تصدق على لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا

منع اللقاح ظهور أعراض المرض في 51% ممن تم تطعيمهم
أيمن عزام 1:19 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:19 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

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حصل لقاح سينوفاك الصيني (كورونافاك) المضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على تصديق منظمة الصحة العالمية الثلاثاء بما يعني امكانية استخدامه بشكل طارئ.

وتم تطويره بواسطة شركة الأدوية الصينية (سينوفاك بيوتك).

لقاح سينوفاك الصيني

وبحسب البيان، توصي المنظمة باستخدام اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، في جدول من جرعتين يفصلهما أسبوعان إلى أربعة أسابيع.

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ووفقًا لمجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التطعيم، أظهرت نتائج الفعالية أن اللقاح منع ظهور أعراض المرض في 51 بالمئة من الذين تم تطعيمهم، كما منع الإصابة بالمرض الحاد والحاجة إلى تلقي العلاج في المستشفى بنسبة 100 بالمئة من شريحة السكان المدروسة.

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بقلم أيمن عزام

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