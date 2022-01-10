نقل وملاحة

«الصحة العالمية» تصدر دليلاً لإدارة مواجهة «كورنا» على متن سفن الشحن والصيد (مستند)

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) دليلاً لإدارة مواجهة فيروس كورونا على متن سفن الشحن والصيد. ويعتمد دليل التنفيذ هذا على المعلومات الواردة في التوجيه المؤقت لمنظمة الصحة العالمية "الاعتبارات الفنية لتنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في سياق COVID-19"…

السيد فؤاد 11:15 م, الأثنين, 10 يناير 22 11:15 م, الأثنين, 10 يناير 22

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أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) دليلاً لإدارة مواجهة فيروس كورونا على متن سفن الشحن والصيد.

ويعتمد دليل التنفيذ هذا على المعلومات الواردة في التوجيه المؤقت لمنظمة الصحة العالمية “الاعتبارات الفنية لتنفيذ نهج قائم على المخاطر للسفر الدولي في سياق COVID-19″ ، ويمثل نسخة محدثة من التوجيه المؤقت السابق والمعروف بـ” تعزيز تدابير الصحة العامة في الاستجابة لـ COVID-19 على سفن الشحن وسفن الصيد.

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يشتمل الدليل على إرشادات حول العديد من المجالات الفنية ، بما في ذلك المراقبة ، والصحة العامة والتدابير الاجتماعية ، والوقاية من العدوى ومكافحتها (IPC) ، والاختبار ، والحجر الصحي ، والتهوية ، والإدارة السريرية ، والتحصين ، والتواصل بشأن المخاطر، والمشاركة المجتمعية.

وتم صدور الدليل بالتعاون والتشاور بين المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية والأونكتاد وتستهدف، و أصحاب السفن ومشغليها، و ضباط وطاقم السفن، ونقاط الاتصال الوطنية للوائح الصحية الدولية، والمسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات غير الحكومية الذين يتواصلون وينسقون بانتظام مع سفن الشحن وسفن الصيد (بشأن قضايا مثل الهجرة والأمن والجمارك).

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كما يستهدف مهنيو الصحة العامة المشاركون في مراقبة الأمراض ، والاتصالات الصحية ، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها ، والصحة البيئية على متن سفن الشحن وسفن الصيد، وممثلو المنظمات غير الحكومية والخاصة العاملة على سفن الشحن وسفن الصيد.

الصحة العالمية ودليل سفن الشحنتنزيل
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بقلم السيد فؤاد

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