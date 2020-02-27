«الصحة العالمية» تشيد بخطة مصر لمواجهة فيروس كورونا

"مصر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية"

أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أشاد جبور – وفقا لبيان من وزارة الصحة المصرية – بنجاح مصر في اكتشاف حالة الإصابة الأولى وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي.

وكانت وزارة الصحة العالمية قد أصدرت بيانا مشتركا مع منظمة الصحة العالمية أعلنت فيه شفاء حالة كورونا الوحيدة في البلاد وعودة مصر خالية من الفيروس.

وأكد “جبور” أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

كما أشاد جبور بشفافية الحكومة بالإبلاغ الفوري عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية وأمدتها ببياناتها الوبائية، مما يسهم في دراسة وبائيات المرض في العالم.