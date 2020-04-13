اتصالات وتكنولوجيا

«الصحة العالمية» ترد على أنباء مسؤولية شبكات الجيل الخامس عن انتشار «كورونا»

كان أشخاص، في مطلع أبريل الجاري، قد أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا
المال - خاص 12:08 م, الأثنين, 13 أبريل 20 12:08 م, الأثنين, 13 أبريل 20

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ردت منظمة الصحة العالمية، من خلال منشور في موقعها الإلكتروني، على ما يتداوله كثيرون بشأن علاقة انتشار فيروس كورونا بأبراج شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وبحسب “سبوتنيك نيوز” قالت المنظمة، إن فيروس كورونا لا يمكن أن ينتقل عبر موجات الراديو أو شبكات الهاتف المتحرك، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس المصنوعة في الصين.

وأكدت: “كورونا، الذي تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 110 آلاف شخص في العالم، انتشر في بلدان ليس فيها أبراج من الجيل الخامس لشبكات الهواتف الذكية”، مجددة التأكيد على أن فيروس كورونا ينتقل عبر رذاذ الشخص المصاب إلى الآخرين من خلال السعال أو العطس أو الحديث عن قرب.

وأضافت المنظمة الدولية أن الفيروس يمكن أن ينتقل أيضا عبر الأسطح الملوثة بالفيروس من خلال لمسها ومن ثم وضع اليد على العين أو الأنف أو الفم.

كان أشخاص، في مطلع أبريل الجاري، قد أحرقوا أبراج اتصالات خلوية في بريطانيا، بعد أن سرت شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تربط بين تفشي فيروس كورونا وشبكات الجيل الخامس.

كما تعرضت عدة أبراج اتصالات خلوية لشبكة الجيل الخامس في هولندا للضرر بعد أعمال شغب أدت إلى إحراق الأبراج أو تخريبها عمدا.

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بقلم المال - خاص

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