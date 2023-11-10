«الصحة العالمية» ترحب بإجلاء 12 طفلًا مصابًا بالسرطان من غزة إلى مصر والأردن

رحبت منظمة الصحة العالمية بإجلاء 12 طفلاً مصاباً بالسرطان أو اضطرابات الدم الأخرى مع مرافقيهم من قطاع غزة إلى مصر والأردن حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم بأمان.

وأضافت المنظمة – في بيان، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة – أنه من المتوقع أن يتم إجلاء المزيد من الأطفال لتلقيهم علاج السرطان كجزء من هذه المبادرة، ولتسهيل هذه الخطوة، قامت منظمة الصحة العالمية ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال بالتنسيق مع مسؤولين من مصر وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أعضاء تحالف سانت جود العالمي، وهو مجتمع عالمي من المؤسسات والمؤسسات المخصصة لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض الكارثية.

وأكدت المنظمة على أن عمليات الإجلاء الطبي المستدامة والمنظمة وبدون عوائق للمصابين بجروح خطيرة والمرضى إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي أمر ضروري.

وتماشياً مع هذا، تلتزم منظمة الصحة العالمية وسانت جود بتسهيل إجلاء المزيد من مرضى سرطان الأطفال وأفراد أسرهم، حسب ما تسمح به الحالة الصحية للمرضى والظروف الأمنية.