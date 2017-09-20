الصحة العالمية: تراجع حاد في المضادات الحيوية الجديدة

سكاي نيوز عربيةحذرت منظمة الصحة العالمية، من تراجع حاد في أعداد أدوية المضاد الحيوي الجديدة، التي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة.وفي تقرير حديث، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن "مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم".واستشهدت المنظمة ب

سكاي نيوز عربية

حذرت منظمة الصحة العالمية، من تراجع حاد في أعداد أدوية المضاد الحيوي الجديدة، التي يتم تطويرها لمواجهة ارتفاع مقاومة بعض الطفيليات للمضادات القديمة.

وفي تقرير حديث، قالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن “مقاومة المضادات الحيوية أصبحت حالة طارئة تهدد تطور العلم”.

واستشهدت المنظمة بالبكتيريا التي تسبب مرض السل وتقتل نحو ربع مليون شخص كل عام، بعد أن طورت نفسها لمقاومة المضادات الحيوية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غبريسوس، إن “هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمار في الأبحاث والتطوير لمواجهة العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، بما في ذلك السل، وإلا سنكون مجبرين على العودة إلى الزمن الذي كان الناس به يخشون الأمراض المعتادة”.

وحددت المنظمة 12 فئة من مسببات الأمراض المقاومة للمضادات الحيوية، من ضمنها بعض الالتهابات الشائعة كالالتهاب الرئوى والتهابات المسالك البولية، التى تتزايد مقاومتها وتحتاج تطوير علاجات جديدة سريعا.