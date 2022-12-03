«الصحة العالمية» تدق ناقوس خطر من استراتيجية مواجهة «كورونا»

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس من أن الاستراتيجيات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لا تزال بها ثغرات، وهو ما يسهم في تهيئة الظروف المثالية لظهور متحور جديد، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتجيء تحذيرات جيبرييسوس في الوقت الذي تشهد فيه أجزاء من الصين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وتمثل تعليقات مدير المنظمة تغيرا في النبرة بعد أشهر من قوله إن العالم ليس في وضع أفضل أبدا (من الوقت الحالي) للقضاء على الجائحة.

وقال تيدروس :”اقتربنا للغاية من أن نستطيع قول إن مرحلة طوارئ الجائحة انتهت، ولكننا لم نصل بعد إلى ذلك الهدف”.

وتقدر المنظمة أن نحو 90% من سكان العالم يملكون مستوى ما من المناعة ضد كوفيد-19 إما بسبب إصابة سابقة أو نتيجة لتلقي اللقاح.

وقال تيدروس: “الفجوات في الاختبار والتلقيح تواصل تهيئة الظروف المناسبة لظهور متحور جديد مقلق قد يتسبب في حدوث حالات وفاة كثيرة”.

وتسجل الصين أرقاما قياسية من إصابات كوفيد-19 وبدأ أيضا عدد الحالات يرتفع في بريطانيا بعد انخفاضها على مدى أشهر.

وقوبل تخفيف اشتراط إجراء اختبارات كوفيد-19 وقواعد الحجر الصحي في بعض المدن الصينية بمزيج من الارتياح والقلق يوم الجمعة، إذ ينتظر مئات الملايين تحولا في السياسات الوطنية الخاصة بالفيروس بعد انتشار الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت ماري رامزي، مديرة برنامج الصحة العامة في وكالة الأمن الصحي البريطانية: “في حين أن كوفيد-19 والإنفلونزا يمكن أن يمثلا عدوى معتدلة لكثيرين، يجب ألا ننسى أنه يمكنهما التسبب في المرض الشديد أو حتى الموت للأفراد الأضعف صحة في مجتمعاتنا”.

وحثت منظمة الصحة العالمية الحكومات بالتركيز على الوصول إلى من هم عرضة للخطر، مثل من تخطوا سن الستين ومن يعانون من مشاكل مرضية، من أجل تلقيحهم.