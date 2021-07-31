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«الصحة العالمية» تدق جرس إنذار بسبب ظهور سلالات جديدة لكورونا أشد فتكا من دلتا

دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة"
محمد عبد السند 12:14 م, السبت, 31 يوليو 21 12:14 م, السبت, 31 يوليو 21

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة دلتا المتحورة من فيروس “سارس كوف 2” المسبب لمرض “كوفيد 19″، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لوضع حد للجائحة بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

واكتشفت سلالة دلتا المتحورة لأول مرة في الهند، وقالت منظمة الصحة العالمية إنه ظهر الآن في 132 منطقة حول العالم، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات فيروس كورونا في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسبما نقلت “فرانس برس”.

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وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: “دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة”.

فيما قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “ظهرت حتى الآن أربعة أنواع مثيرة للقلق – وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار”.

وبرغم أن “دلتا” هزت العديد من البلدان، قال رايان إن الإجراءات المؤكدة للسيطرة على انتقال العدوى لا تزال تعمل.

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وأضاف: “نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية”.

وتابع رايان: “لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل”.

إصابات كورونا حول العالم

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 196 مليونا و631 ألفا و596 حالة.

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وذكرت الجامعة – حسبما ذكر تلفزيون “سي إن إن” الأمريكي أمس الجمعة – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و199 ألفا و2 حالة.

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بقلم محمد عبد السند

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