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الصحة العالمية تدق أجراس الخطر من سلالات كورونا الجديدة

دق رئيس وزراء الهند جرس إنذار بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء ريف البلاد
محمد عبد السند 3:48 م, السبت, 15 مايو 21 3:48 م, السبت, 15 مايو 21

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قالت خبيرة في منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع اكتشاف المزيد من سلالات فيروس كورونا، لكننا الآن “نعلم كيف نتصرف”.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء التقنيين المعنيين بـ “كوفيد-19” في منظمة الصحة العالمية خلال إفادة عبر الإنترنت في جنيف “أود أن يتحول الخوف (من السلالات) إلى شيء مثمر، شيء من القوة”

الهند في حالة حرب مع كورونا

دق رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي جرس إنذار بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في أنحاء ريف البلاد الشاسع يوم الجمعة في الوقت الذي تجاوزت فيه الحصيلة الرسمية للإصابات 24 مليون حالة وتوفي أربعة آلاف بالمرض لليوم الثالث على التوالي.

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وتتفشى السلالة بي.617.1 سريعة الانتشار، والتي ظهرت لأول مرة في الهند، في أنحاء العالم أيضا. وقال مودي إن حكومته “في حالة حرب” ضد الوباء.

وقال مودي مخاطبا مجموعة من المزارعين في مؤتمر افتراضي “الوباء يصل إلى المناطق الريفية بسرعة كبيرة”. وأضاف “أريد أن أحذر جميع المزارعين مرة أخرى وجميع من يعيشون في القرى من كورونا”.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية عن أربعة آلاف حالة وفاة جديدة و343144 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد وفاة أربعة آلاف أو أكثر بالمرض لكن حالات الإصابة اليومية ظلت أقل من الذروة المسجلة في الأسبوع الماضي وهي 414188 حالة.

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وتجاوز عدد الإصابات 24 مليونا منذ ظهور المرض في البلاد قبل أكثر من عام وبلغ إجمالي عدد الوفيات 262317.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 161.32 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و487298.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من العام 2019.

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بقلم محمد عبد السند

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