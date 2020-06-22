«الصحة العالمية» : تداعيات كورونا ستستمر لعقود «الوباء يتسارع»

وقال مدير المنظمة، في منتدى عبر الفيديو، نظّمته حكومة مدينة دبي: "على الصعيد العالمي لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في غضون 8 أيام فقط".

حذر تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أنه من المتوقع أن تدوم آثار فيروس كورونا المستجدّ، الاقتصادية والاجتماعية، لعقود.

وقال مدير المنظمة، في منتدى عبر الفيديو، نظّمته حكومة مدينة دبي: “على الصعيد العالمي لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في غضون 8 أيام فقط”.

وأضاف: “لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود مقبلة”.

واعتبر المسئول الدولي أن وباء كوفيد- 19 “أثّر على كل قطاع، لذا فإن استجابة الحكومة بأَسْرها والمجتمع ككل أمر أساسي؛ ليس فقط لهزيمة الوباء ولكن للتعافي”.