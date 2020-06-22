لايف

«الصحة العالمية» : تداعيات كورونا ستستمر لعقود «الوباء يتسارع»

وقال مدير المنظمة، في منتدى عبر الفيديو، نظّمته حكومة مدينة دبي: "على الصعيد العالمي لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في غضون 8 أيام فقط".
هيثم سمير 3:42 م, الأثنين, 22 يونيو 20 3:42 م, الأثنين, 22 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

حذر تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أنه من المتوقع أن تدوم آثار فيروس كورونا المستجدّ، الاقتصادية والاجتماعية، لعقود.

وقال مدير المنظمة، في منتدى عبر الفيديو، نظّمته حكومة مدينة دبي: “على الصعيد العالمي لا يزال الوباء يتسارع. لقد استغرق الإبلاغ عن أول مليون حالة أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في غضون 8 أيام فقط”.

وأضاف: “لكننا نعلم أن الوباء أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية، إنه عبارة عن أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، وفي العديد من البلدان أزمة سياسية، وستظهر آثاره لعقود مقبلة”.

واعتبر المسئول الدولي أن وباء كوفيد- 19 “أثّر على كل قطاع، لذا فإن استجابة الحكومة بأَسْرها والمجتمع ككل أمر أساسي؛ ليس فقط لهزيمة الوباء ولكن للتعافي”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

«التخطيط» تصدر تقريرًا حول مبادرات الدولة للعدالة والاندماج الاجتماعى فى أزمة كورونا

أحمد عاشور 12:38 م, الثلاثاء, 16 يونيو 20

روسيا : بدء إنتاج لقاحين ضد فيروس كورونا في سبتمبر

هيثم سمير 6:18 م, السبت, 13 يونيو 20

1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر.. والإجمالي يقترب من 79 ألف حالة

هيثم سمير 6:00 م, السبت, 13 يونيو 20

دراسة تؤكد : نصف الكوكب الأرضي سليم لم يتعرض للتدخل البشري

هيثم سمير 5:12 م, السبت, 13 يونيو 20

اللجنة العليا لأزمة كورونا : إعادة فتح المساجد والسياحة والطيران بالمحافظات الساحلية أول يوليو

صفية حمدي 12:05 م, الخميس, 11 يونيو 20

«ومن أحياها».. الإفتاء تطلق حملة للتبرع ببلازما دم المتعافين من كورونا

هيثم سمير 3:37 م, الأربعاء, 10 يونيو 20