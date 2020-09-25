«الصحة العالمية» تحذّر: وفيات «كورونا» قد تصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح

قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة، الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورًا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحًا بقوة”، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات “كوفيد 19” بعد 9 أشهر من رصده في الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أفادت بأن القاهرة ستبدأ المفاوضات مع موسكو حول إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في مصر بعد إنجاز كل الاختبارات السريرية للمصل.

وذكرت «روسيا اليوم» أن مصدرًا في وزارة الصحة المصرية، قال في حديث لوكالة «تاس» الروسية، أمس الخميس: «نتابع نتائج المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية للقاح الروسي، ندرس ونحلل المعطيات والتقارير المتوفرة حول اللقاح».

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه: «بعد إنجاز هذه الدراسة ستنطلق مفاوضات مباشرة مع روسيا حول إنتاج اللقاح في مصر».