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«الصحة العالمية» تحذر من موجتين ثالثة ورابعة لـ«كورونا» حال التخلي عن التدابير الاحترازية

ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن نحو 117 مليون حالة
محمد عبد السند 11:29 ص, الأحد, 7 مارس 21 11:29 ص, الأحد, 7 مارس 21

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة ورابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية، Investing.com.

وشدد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، على أن ظهور اللقاحات ضد فيروس كورونا يجب ألا يشجع حكومات دول العالم على تخفيف الجهود لمكافحة الجائحة، مشيرا إلى خطر فقدان التركيز.

وقال رايان:” اعتقدنا أننا تجاوزنا هذا الوضع، لكنه ليس كذلك، الدول ستنجر إلى موجتين ثالثة ورابعة في حال عدم التوخي والحذر”.

وأضاف رايان أنه قلق من أن هناك حكومات وشخصيات تعتبر أن جائحة فيروس كورونا أصبحت من الماضي، وأن هذا الوقت ليس مناسبا لتخفيف إجراءات مكافحة “كوفيد-19″، بما في ذلك في البرازيل، التي تشهد أعدادا كبيرة للإصابات والوفيات.

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واعتبر المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن أثر جائحة فيروس كورونا النفسي أكبر حتى من تداعيات الحرب العالمية الثانية، مشددا على أنه سيبقى مستمرا على مدى سنوات طوال.

ووفقا لإحصاءات رسمية ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن نحو 117 مليون حالة ، بينما تجاوزت عدد حالات الوفاة نحو 2.7 مليون حالة.

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وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي شهدت تفشي الجائحة من خلال نحو 29 مليون إصابة حتى الان.

إصابات كورونا حول العالم

ذكر موقع “وورلد ميتر” الأمريكي أن حصيلة الإصابات بفيروس “كورونا” حول العالم ارتفع إلى 117 مليوناً، بينما بلغ إجمالي الوفيات مليونين و599 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات التعافي وصل إلى 92 مليونا و575 ألفا و803 حالات حتى الآن.

يذكر أن الولايات المتحدة لاتزال تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 536 ألفا و928 حالة وفاة من أصل 29 مليونا و643 ألفا و263 حالة إصابة، تليها الهند التي سجلت 157 ألفا و791 حالة وفاة من أصل 11 مليونا و210 آلاف و502 حالة إصابة، ثم البرازيل بتسجيلها 264 ألفا و325 حالة وفاة من أصل 10 ملايين و938 ألفا و836 حالة إصابة.

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بقلم محمد عبد السند

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