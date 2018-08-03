الصحة العالمية تحذر من موجة وباء كوليرا ثالثة في اليمن

رويترزأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن اليمن ربما يكون على شفا تفشٍّ جديد للكوليرا قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية. وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار بشمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج ا

رويترز





أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن اليمن ربما يكون على شفا تفشٍّ جديد للكوليرا قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية. وأشارت المنظمة إلى أن الأمم المتحدة تأمل في وقف إطلاق النار بشمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا.

وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: ”شهدنا موجتين كبيرتين من وباء الكوليرا في السنوات الأخيرة، وللأسف تشير البيانات التي اطلعنا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى أننا ربما نكون على شفا موجة ثالثة كبيرة من وباء الكوليرا في اليمن“.

وأضاف سلامة، للصحفيين في جنيف ”ندعو كل أطراف الصراع للعمل بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي واحترام طلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتهدئة تستمر 3 أيام كاملة والتخلي عن السلاح للسماح لنا بتطعيم السكان المدنيين ضد الكوليرا“.

ولم يشهد شمال اليمن قط حملة للتطعيم من الكوليرا عن طريق الفم، لكن 3 آلاف من العاملين بمجال الصحة يعتزمون تطعيم أكثر من 500 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة المقبلة في مدينة الحديدة ومحيطها. والمدينة هي الميناء الرئيسي في البلاد وعنصر مهم في خطط الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للحرب.

وقالت مصادر طبية يمنية، أمس الخميس، إن ضربات جوية بقيادة السعودية أصابت ميناء للصيد وسوقًا للأسماك في الحديدة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي مما أدى إلى مقتل 26 شخصًا.