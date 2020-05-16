الصحة العالمية تحذر من موجة كورونا الثانية: “أشد فتكا”

حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من موجة ثانية قاتلة وأشد فتكا لكورونا مؤكدة أن الوباء “لم ينته بعد”.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا في مقابلة مع صحيفة التليجراف البريطانية إن الدول التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق عليها أن تعلم أن الوقت هو للاستعداد وليس للاحتفال.

وأشار إلى أن بدء انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، لا يعني أن الوباء يقترب من نهايته.

ولفت إلى أن بؤرة التفشي الأوروبي تقع الآن في الشرق مع ارتفاع عدد الحالات في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وشدد على ضرورة أن تبدأ الدول في تعزيز أنظمة الصحة العامة وكذلك بناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

وأضاف أن “دولا مثل سنغافورة واليابان فهمت في وقت مبكر أن هذا ليس وقتا للاحتفال، إنه وقت التحضير، وهذا ما تفعله الدول الاسكندنافية”.

كما حذر من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.