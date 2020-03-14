الصحة العالمية تحذر من مخاطر الشيشة: ناقل قوي لـ«كورونا»

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الفيروس "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي

حذرت منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي، من مخاطر «الشيشة» كونها ناقل قوي لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة في بيان إلى قيام عدد من الدول بحظر توفير «الشيشة» داخل المقاهي، مثل العراق والأردن والكويت وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات (أبو ظبي وعجمان ودبي والشارقة)، وإيران وباكستان.

وأوضحت أن تدخين «الشيشة» لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفا في مقاومة الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أن الفيروس “كوفيد 19″، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء “فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه وباء عالمي (جائحة)”.