«الصحة العالمية» تحذر من سلالة أكثر خطرا لفيروس كورونا

عادت منظمة الصحة العالمية لتثير القلق من جديد إزاء متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من كورونا، والتى ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة، حقيقى تماما.

وتأتي تحذيرات منظمة الصحة العالمية في أعقاب تحذيرات من قبل علماء صينيين من سلالة جديدة أشد فتكًا جرى رصدها في خفافيش مصابة، قد تكون في طريقها للعالم على غرار “كوف سارس2،” مرتبطة بمتلازمة الجهاز التنفسي المنتشرة في كل من الولايات المتحدة وبعض بلدان الشرق الأوسط.

وقال جيبريسوس، في مداخلة بمؤتمر الأمن، جلوسك 2022، المنعقد في سلوفاكيا، إنه لا يزال هناك تهديد حقيقى وواضح بظهور نوع جديد أكثر ضراوة من فيروس يمكن أن يتجنب التعرض للقاحات الحالية.

وأضاف جيبريسوس أن عدد الوفيات المبلغ عنها في إفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهادى آخذ في الارتفاع، وفى أمريكا تتزايد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 وكذلك الإصابة به.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أنه من السابق لأوانه القول إن الوباء قد انتهى، لافتًا إلى أنه من الصعب للغاية التكهن بكيفية تطور الفيروس.

إلى ذلك تسبب استمرار تفشى كورونا خاصة المتغير الفرعى من متحور أوميكرون شديد العدوى “بى إيه.5″، في جعل بعض الدول الأوروبية تبحث إعادة فرض قيود مكافحة الفيروس الخطير

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 531 مليونا و530 ألفا و872 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أمس السبت بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و297 ألفا و850 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و971 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و677 وفاة.