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«الصحة العالمية» تحذر من تسارع انتشار «كورونا» في أفريقيا

10 دول تتصدر الوباء في القارة السمراء
المال - خاص 4:34 م, الخميس, 11 يونيو 20 4:34 م, الخميس, 11 يونيو 20

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن جائحة فيروس كورونا “تتسارع” في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” قالت المديرة الإقليمية لـمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن عشر دول تتصدر الوباء في القارة السمراء، حيث تشكل 75 بالمئة من بين حوالي 200 ألف إصابة.

وسُجلت في أفريقيا حتى الآن 5 آلاف حالة وفاة، بينما سجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقالت مويتي: “نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة.. أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا تزال تتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات فحص كورونا”.

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بقلم المال - خاص

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