«الصحة العالمية» تحذر المصريين من الفسيخ: يؤدي إلى مضاعفات

أوضح جبور أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى

حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور جون جبور، المواطنين من الإقبال على شراء وتناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد أوضح جبور أن تناول الفسيخ من مصادر غير موثوقة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية تستلزم نقل المصاب بها إلى المستشفى، في ظل ضغط انتشار فيروس كورونا على القطاع الصحي في مصر.

وتدفع احتفالات “شم النسيم” في مصر، درجة الاستعداد بجميع المستشفيات تحسبا لحالات تسمم نتيجة تناول مأكولات “الفسيخ والرنجة”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية والمتنزهات والشواطئ ووقف وسائل النقل العام يوم الاثنين الموافق “شم النسيم” لمنع المواطنين من الاختلاط مع انتشار وباء كورونا.