«الصحة العالمية» : بإمكاننا الخروج من 2022 منتصرين على «كورونا» ومتحور فلورونا ليس مثيرا للقلق

أوضح مديرها الإقليمي بشرق المتوسط أن 85% من السكان في إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط إنه بإمكاننا الخروج من 2022 منتصرين على «كورونا» مؤكدا أن متحور فلورونا ليس مثيرا للقلق.

جاء ذلك خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن “متحور فلورونا خارج من أوميكرون وهو ليس مثيرا للقلق”.



وشدد على أهمية اتباع الاجراءات الاحترازية وتوسع مظلة اللقاحات وحينها سيكون بإمكاننا الخروج من عام 2022 منتصرين بعد تحوله لمرض موسمي.



وأوضح أن 85% من السكان في إفريقيا لم يتلقوا جرعة واحدة من اللقاح.. والشرق الأوسط تم تلقيح 32.5% من السكان بشكل كامل، وفي منتصف العام نأمل أن يلقح 70% من السكان.



وشدد على أن الفيصل في الحكم على مدى قرب انتهاء الوباء يرتبط بالعوامل السابقة وأن نلمس انخفاضاً في كافة أنحاء العالم في أعداد الاصابات والوفيات حينها بوسعنا أن نقول أن الوباء تحول لمرض موسمي “.