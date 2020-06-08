الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للحد من مكافحة كورونا.. الوباء يتفاقم

حثت منظمة الصحة العالمية، دول العالم اليوم الإثنين، على مواصلة جهود احتواء فيروس كورونا وعدم الحد مها، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أكثر من 136 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم يوم أمس الأحد، “معظمها في يوم واحد”.

وقال في مؤتمر صحفي على الإنترنت: “بعد مرور أكثر من 6 أشهر على الوباء ، ليس هذا هو الوقت المناسب لأية دولة لرفع قدمها عن الدواسة (الحد من جهودها)”.

ورداً على سؤال حول الصين، قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ، الدكتور مايك رايان ، إن الدراسات بأثر رجعي حول كيفية تفشي الفيروس يمكن أن تنتظر، مضيفاً: “نحتاج إلى التركيز الآن على ما نقوم به اليوم لمنع القمم الثانية”.

وقال إن الإصابات في دول أمريكا الوسطى بما في ذلك جواتيمالا لا تزال في ارتفاع ، وأنها أوبئة “معقدة”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد”، داعياً إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

وقالت ماريا فان كيرخوف، عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ، إن “النهج الشامل” ضروري في أمريكا الجنوبية.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 7 ملايين شخص مصابين بالفيروس التاجي على مستوى العالم حتى الآن وتوفي أكثر من 400 الف شخص.

لكن كيرخوف قال إن “هذا لم ينته بعد”.