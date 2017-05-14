الصحة العالمية : السرعة الزائدة السبب الرئيسي فى إصابات الطرق

أحمد صبرىقال الدكتور محمود فكرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن السرعة الزائدة هى السبب الرئيسي فى الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، مؤكدا أن المنظمة اعتبرت أن التصدى للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية ذا أولوية.وأوضح فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية لسلامة الطرق أن

أحمد صبرى

قال الدكتور محمود فكرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: إن السرعة الزائدة هى السبب الرئيسي فى الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، مؤكدا أن المنظمة اعتبرت أن التصدى للإصابات الناجمة عن التصادمات المرورية ذا أولوية.

وأوضح فى كلمته بمؤتمر منظمة الصحة العالمية لسلامة الطرق أن دول إقليم شرق المتوسط تستحوذ على 10% من الوفيات الناجمة عن التصادمات عالميا كما يأتى الإقليم فى المرتبة الثانية بعد الإقليم الأفريقي مما يعد مؤشرا ذا خطر كبير.

وأشار إلى أن معظم الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية تكون بين الشباب من الفئة العمرية بين 15-44 عاما، مضيفا أن معظم الضحايا من الذكور حيث إن من كل 5 وفيات 4 ذكور.