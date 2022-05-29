الصحة العالمية: إنفلونزا الطماطم إلتهابات جلدية ولا تشكل قلقا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط إن إنفلونزا الطماطم لا تشكل قلقاً كونها منتشرة في بعض المناطق المحدودة من العالم.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أن تلك الإنفلونزا “مجرد نوع من أنواع الالتهابات الجلدية”.



يذكر أن إنفلونزا الطماطم، والمعروفة أيضًا باسم حمى الطماطم، هي مرض فيروسي يسبب ظهور بثور أو طفح جلدي في أجزاء متفرقة في الجسم، وتؤثر أنفلونزا الطماطم بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وفقًا لموقع «healthlibrary».

وبشكل عام، يكون شكل البثور أحمر اللون وعندما تصبح أكبر حجمًا يتحول شكلها إلى ما يشبه الطماطم ومن هنا جاءت تسميتها بحمى الطماطم أو أنفلونزا الطماطم، لكن العدوى ليس لها علاقة فعلية باستخدام الطماطم في الأكل.