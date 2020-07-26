الصحة العالمية : إصابات كورونا تجاوزت 15 مليونا.. والوفيات 635 ألفا و173 حالة

قالت منظمة الصحة العالمية، في آخر إحصاء لها حول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم أن العدد بلغ حتى مساء أمس السبت، 15 مليونا و581 ألف حالة في حين أن عدد الوفيات عالميا بلغ 635 ألفا و173 حالة.

وأشارت المنظمة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن عدد حالات الإصابة في القارة الإفريقية بلغ 679 ألفا و962 حالة وفي الأمريكتين 8 ملايين و292 ألفا و311 حالة في حين بلغ عدد الوفيات 329 ألفا و699 حالة أما في إقليم شرق المتوسط فبلغ عدد الحالات مليونا و456 ألفا 365 حالة.

وعلى صعيد القارة الأوروبية بلغ عدد حالات الإصابة 3 ملايين و192 ألفا و41 حالة، أما عدد حالات الوفاة فبلغ 209 آلاف و930 حالة وفي جنوب شرق آسيا بلغ عدد حالات الإصابة مليونا و 678 ألفا و 994 حالة في الوقت الذي بلغت الوفيات 38 ألفا و 993 حالة .. وأخيرا في إقليم غرب الباسفيك بلغ عدد حالات الإصابة 280 ألفا 595 حالة أما الوفيات فبلغت 8 آلاف و148 حالة.