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الصحة: العائدون من الصين تغمرهم السعادة من الخدمة ووعدوا يرجعوا يخدموا البلد

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إن المصريين العائدين من الصين والمعزولين في معسكر إقامة لمدة 14 يوما تغمرهم السعادة بسبب الخدمة التى يتلقونها
أحمد صبري 11:01 م, السبت, 8 فبراير 20 11:01 م, السبت, 8 فبراير 20

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قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إن المصريين العائدين من الصين والمعزولين في معسكر إقامة لمدة 14 يوما تغمرهم السعادة بسبب الخدمة التى يتلقونها لعزلهم من فيروس كورونا وسرعة إجلائهم من مدينة ووهان الصينية التى انتشر فيها فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر : “المصريون في المعسكر يتم منظارتهم وتقديم الرعاية الصحية ولدينا أعظم رئيس جمهورية بالعالم لأنه أصدر قرار بإرسال طائرة لهم”.

وتابع: “الناس ده طايرة بالرئيس والخدمة ولو تسمع كلامهم يشرف ويطول الرقبة ويخلي مصر في عنان السماء ولديهم سعادة غامرة وأكدوا أنهم هيخلصوا دراستهم وهيرجعوا يخدموا مصر بعد اللى شافوه”.

وأكد مسؤول الصحة أن مصر خالية حتى الآن من فيروس كورونا الذي ضرب الصين وسبب سقوط ضحايا أكثر من 700 شخص مشيرا الى أنه يتم مناظرة الحالات القادمة من ووهان في معسكر الإقامة يوميا حيث يتم قياس درجة الحرارة كل 5 ساعات.

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بقلم أحمد صبري

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