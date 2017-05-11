الصحة: السيطرة على حريق محدود بمستشفى منشية البكري

أحمد صبرىأكدت وزارة الصحة والسكان السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم بمخزن بدروم بمستشفى منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات.‬وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل ١٠ حالات من الرعاية المركزة و١٠ من حضانات المبتسرين و٥ من رعاية الأطفال عن ط



أحمد صبرى

أكدت وزارة الصحة والسكان السيطرة على حريق محدود نشب صباح اليوم بمخزن بدروم بمستشفى منشية البكري بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات.‬

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل ١٠ حالات من الرعاية المركزة و١٠ من حضانات المبتسرين و٥ من رعاية الأطفال عن طريق سيارات إسعاف مجهزة إلى مستشفيات هيليوبوليس وشبرا العام وعين شمس والدمرداش، كإجراء احترازى لما أسفر عنه الحادث من أدخنة تصاعدت للأدوار العليا‪.‬

وأكد “مجاهد” أن جميع المرضى الذين تم نقلهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وسيتم نقلهم مرة أخرى للمستشفى بعد استقرار الوضع، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ١٦ سياراة إسعاف إلى موقع الحريق.