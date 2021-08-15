الصحة السعودية: 60% من إصابات فيروس كورونا من الإناث

سلالة دلتا الموجودة بالمملكة يتم متابعتها عن كثب وكافة المتحورات من خلال التسلسل الجيني

قال الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن 60% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من الإناث في المملكة، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأضاف العبدالعالي في تصريحات له اليوم الأحد: “أن سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا موجودو في المملكة .. ونسبة انتقالها تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد .”

وأكد العبدالعالي أن سلالة دلتا الموجودة بالمملكة العربية السعودية يتم متابعتها عن كثب وكافة المتحورات من خلال التسلسل الجيني.

وشدد الدكتور محمد العبدالعالي متحدث الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وهبط منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في السعودية بشكل يومي.

فقد انخفض عدد الإصابات بشكل كبير خلال شهر أغسطس الجاري، حيث وصل اليوم إلى 542 بعد أن كان عدد الإصابات في الـ 4 أغسطس نحو 1043 إصابة

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (542) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) وفاة، وتسجيل (1041) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (523,050) حالة.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أن عدد الإصابة به حول العالم تخطى 206 ملايين حالة.

وبحسب جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، فإن حصيلة مصابى فيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 206 ملايين و766 ألفا و151 حالة.

وأضافت الجامعة أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و354 ألفا و636 حالة وفاة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالى عدد المصابين 36 مليونا و640 ألفا و481 حالة.