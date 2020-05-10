الصحة السعودية : 1912 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 39.048 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1912 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة، و1313 حالة تعافٍ إضافية.

وتوزعت حالات الإصابة بين مدن المملكة كالتالي: مكة المكرمة (438)، جدة (374)، الرياض (363)، المدينة المنورة (248)، الدمام (104) الهفوف (72)، القنفذة (52)، حدة (40)، الجبيل (30)، الطائف (28)، بيش (20)، القطيف (16)، ينبع (14)، المجمعة (13)، صبيا (9)، الظهران (8)، تبوك (8)، محايل عسير (7)، الدرعية (7)، الخبر (6)، القريات (5)، أبها (4)، بريدة (4)، وادي الفرع (4)، حائل (4)، الخرج (4)، المجاردة (3)، رفحاء (3)، حوطة بني تميم (3)، الدلم (3)، خميس مشيط (2)، الباحة (2)، حفر الباطن (2)، القويعية (2)، القريع (1)، قرعة (1)، بلجرشي (1)، خليص (1)، المظيلف (1)، نجران (1)، طبرجل (1)، جديدة عرعر (1)، ضرماء (1)، ليلى (1).

وأوضحت الوزارة أن 21% من حالات الإصابة الجديدة هي لإناث، و79% لذكور، وحسب الفئة العمرية فإن 8% من الإصابات هي لأطفال، و89% لبالغين و3% لكبار سن (أكبر من 65 عاما)، فيما بلغت نسبة السعوديين بين الإصابات الجديدة 35%، فيما 65% من الحالات لغير سعوديين من جنسيات متعددة.

وقال وزارة: وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 39.048 حالة منذ بدء ظهور الحالات في المملكة وحتى اليوم، منها 27.345 حالة نشطة ومعظمها مستقرة، بينما 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1313 حالة تعافٍ إضافية ليصل إجمالي المتعافين إلى 11.457 متعافياً، فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات متعددة، كانت في مدن جدة، ومكة المكرمة، والرياض، وبالتالي وصل إجمالي الوفيات إلى 246 حالة وفاة.