الصحة السعودية: 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تسجيل (1344) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (392) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (3555) حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

وأضاف المتحدث محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات كورونا أن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة.

وتابع، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169.. مسيرا إلى ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.