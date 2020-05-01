لايف

الصحة السعودية: 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 حالة
المال - خاص 5:38 م, الجمعة, 1 مايو 20 5:38 م, الجمعة, 1 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة السعودية منذ قليل عن تسجيل (1344) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (392) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (3555) حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 24097 حالة.

وأضاف المتحدث محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول تطورات كورونا أن هناك 20373 حالة نشطة، و117 حالة حرجة.

وتابع، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 169.. مسيرا إلى ارتفاع حالات التعافي في المملكة إلى 3555 حالة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«أكبر معدل يومي».. الصحة : تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

المال - خاص 5:55 م, الجمعة, 1 مايو 20

«269 حالة جديدة».. مصر تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا

المال - خاص 5:30 م, الخميس, 30 أبريل 20

نقيب الصحفيين: بدء إنشاء حساب الطوارئ والحالات الحرجة وندعو جميع الزملاء للمساهمة

المال - خاص 4:30 م, الخميس, 30 أبريل 20

السعودية تسجل 1351 حالة «كورونا» جديدة و5 وفيات

محمود خاطر 3:57 م, الخميس, 30 أبريل 20

مصر تعلن بدء حقن المصابين بفيروس كورونا من بلازما المتعافين

محمود خاطر 2:40 م, الخميس, 30 أبريل 20

الثانية في أوروبا.. ارتفاع مفاجئ لوفيات كورونا في بريطانيا

المال - خاص 10:16 م, الأربعاء, 29 أبريل 20