الصحة السعودية : تسجيل 2593 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

تم تسجيل تعافي 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 28748

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بكورونا في المملكة 57,345 حالة.

وأضافت: “تم تسجيل تعافي 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا في المملكة إلى 28748”.

وتابعت: “44% من الإصابات لسعوديين، 56% من جنسيات أخرى، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 320 حالة”.

وأكدت ارتفاع الفحوصات المخبرية إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

وأوضحت أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم.

يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل، الأحد، إلى 54752، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.

كما تم تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في السعودية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

يشار إلى أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في السعودية وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.