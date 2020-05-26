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الصحة السعودية : تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا
المال - خاص 7:31 م, الثلاثاء, 26 مايو 20 7:31 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 1931 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأشار المتحدث إلى أنه تم عمل 16664 فحصا مخبريا جديدا، تضاف إلى إجمالي الفحوصات التي تمت ويصل الإجمالي بها إلى 738743 فحصا مخبريا دقيقا، وتم تسجيل 2782 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح أن نسبة التعافي من إجمالي الإصابات 63% تقريبًا، ونسب الوفيات لإجمالي الإصابات 0.53% تقريبًا وتعتبر الأقل في دول العالم، وتم تسجيل 12 وفاة جديدة لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

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بقلم المال - خاص

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