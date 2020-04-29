الصحة السعودية : تسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

أكد محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، بتسجيل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار في المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 157 حالة وفاة جديدة.

كما أكدت الوزارة تماثل 169 شخصًا كانوا مصابين بوباء “كوفيد 19” إلى الشفاء.

يأتي ذلك فيما أفادت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، بتسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الحالات بالمملكة إلى 20,077 حالة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2784 حالة.

وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، تسجيل 8 وفيات بالفيروس المستجد ليصل مجموع الوفيات إلى 152 شخصاً.

وأشار إلى أن 23% من الحالات المصابة بفيروس كورونا، الثلاثاء، تعود لسعوديين و77% لغير سعوديين.

فيما كانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18811، فيما تماثلت 174 حالة للشفاء، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 2531.

وأكد أنه لم يثبث حتى الآن أي لقاح أو علاج ناجع للفيروس، مشددا على أن كل البؤر المحتملة للفيروس تخضع للمسح النشط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن مليون شخص استفادوا من المسح النشط.