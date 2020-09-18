اقتصاد وأسواق

الصحة الروسية: بدء عرض عقارين لعلاج كورونا في الصيدليات

لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة
المال - خاص 3:47 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20 3:47 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “موسكو تايمز”، كلا العقارين هما نوعان من أنواع فافيبيرافير المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي فيلم اليابانية.

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وأظهرت التجارب السريرية للعقار شفاء أسرع بين المصابين بفيروس كورونا ، على الرغم من أن روسيا والهند والصين فقط هي الدول التي توصي به رسميا لعلاج الفيروس.

وسيعرض أحد الأدوية المعتمدة، المسجلة تحت الاسم التجاري “أريبليفير”، على أرفف الصيدليات في معظم المناطق الروسية اعتبارا من يوم الاثنين، كما أكد رئيس الشركة المصنعة.

كما يتوقع أن يلحقه عقار “كورونافير” للبيع للعامة.

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ووفقا للشركة المصنعة لعقار “كورونافير”، شركة “آر فارم”، فإن الدواء الروسي يقلل من مضاعفات فيروس كورونا بالنسبة للمصابين، كما أظهر أكثر من 50 بالمئة ممن تلقوا العلاج تحسنا خلال 7 أيام من تناوله.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية في بيان رسمي، لوكالة “آر آي أيه نوفوستي”، الخميس، أن العقارين تم الموافقة عليهما لمرحلة البيع في الصيدليات العامة.

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ووافقت وزارة الصحة سابقا على علامة تجارية أخرى من فافيبيرافير، وهي “أفيفافير”، على الرغم من أن تصنيعها كان موجها إلى حد كبير للتصدير مع وصول الإمدادات إلى بيلاروسيا وكازاخستان المجاورتين.

وعلى الرغم من الآمال المبكرة التي أعرب عنها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بشأن العقارين، لم تتم الموافقة على فافيبيرافير لعلاج فيروس كورونا في اليابان حتى الآن، بعد أن أسفرت تجارب “فوجي فيلم” الخاصة عن نتائج “غير حاسمة”.

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بقلم المال - خاص

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