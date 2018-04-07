الصحة: الدفع بـ 2134 سيارة إسعاف لتأمين أعياد شم النسيم

الوزارة: أعدامنا وتحفظنا على 18 طن أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك بمحافظات الجمهوريةأحمد صبرىأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات بالمس

الوزارة: أعدامنا وتحفظنا على 18 طن أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة للاستهلاك بمحافظات الجمهورية

أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، عن وضع خطة طوارئ شاملة لتأمين احتفالات أعياد شم النسيم تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية ومنع الإجازات بالمستشفيات خاصة القريبة من الطرق السريعة بجميع المحافظات وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ( الاحالة) ودعمها بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، وتدعيمها بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، مشيراً الى انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بالوزارة على مدار الساعة برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات ومشرف على هيئة الإسعاف المصرية لمتابعة تنفيذ خطة التامين الطبى حتى انتهاء الاحتفالات.



وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنه تم الدفع بــ 2134 سيارة إسعاف، تم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية بكل محافظات الجمهورية، حيث تم الدفع بــ 595 سيارة إسعاف في اقليم القاهرة الكبرى، و307 سيارة بإقليم الاسكندرية، و504 سيارة بإقليم الدلتا، و579 سيارة بإقليم القناة ، و250 سيارة بإقليم شمال الصعيد، و278 بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى 389 سيارة بإقليم جنوب الصعيد، كما يشارك فى خطة التأمين 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية، واعتبارها مستشفيات إخلاء خط أول، وتحديد بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وبعض المستشفيات الجامعية كإخلاء خط ثان، وكذلك التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من “أطباء، فنيين، تمريض” بأقسام الطوارئ.