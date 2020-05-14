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الصحة التونسية: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

استقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1032 حالة
المال - خاص 3:55 م, الخميس, 14 مايو 20 3:55 م, الخميس, 14 مايو 20

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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

جاء ذلك وفقا للصفحة الرسمية لوكالة أنباء الشرق الأوسط على موقع التواصل الاجتماعي “فسيبوك”.

وذكرت الصحة التونسية – في بيان أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء – أنه لليوم الرابع على التوالي لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1032 حالة مؤكدة.

وأشارت إلى تعافي 759 حالة، وأن إجمالي حالات الوفاة 45 حالة، و228 حالة لازالت مصابة بالفيروس من بينهم 5 مرضى يقيمون حاليا بالمستشفيات.

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بقلم المال - خاص

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