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«الصحة»: التعاقد على 90 مليون جرعة من «استرازينيكا» وتطعيم 25 ألف مواطن حتى الآن (فيديو)

زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا إلى حوالى 139 مركزا
محمد مجدي 1:01 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 1:01 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الشحنة التى تم استقبالها من لقاح استرازينيكا هى الشحنة الأولى من التحالف الدولى للتطعيمات، حيث إن بقية الجرعات المتعاقد عليها، من المقرر استقبالها تباعا خلال 2021، والبالغ عددها 90 مليون جرعة.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج “الحياة اليوم” على فضائية “صدي الحياة”، إنه تم زيادة أعداد مراكز تلقى لقاح كورونا من 40 مركزا إلى حوالى 139 مركزا، وذلك بعد الإقبال الكبير من المواطنين والأطقم الطبية.

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وأضاف أنه من المتوقع زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة، حيث إن أمس الخميس، هو أعلى الأيام من حيث إقبال المواطنين على مراكز تلقى تطعيم فيروس كورونا، حيث تم تطعيم 25 ألف مواطن على مستوى الجمهورية.

وأشار مجاهد إلي أن هناك مباحثات فى مسألة تصنيع اللقاح المصرى، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من بحث تلك النتائج، موضحا أن مصر من أقل دول العالم من حيث أعداد إصابات فيروس كورونا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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