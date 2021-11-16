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الصحة : التجارب الإكلينيكية على لقاح كوفي فاكس تستغرق شهرين وهو مصري 100% (فيديو)

سيكون لدينا منتج مصري بأيدي مصرية و تكنولوجيا مصرية و شركات وطنية مصرية 100٪ تماما
محمد مجدي 12:00 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في التجارب الإكلينيكية على متطوعين للقاح الذي يتم إنتاجه وتصنيعه بفكر وتكنولوجيا وعقول مصرية وهو لقاح كوفي فاكس.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدى البلد، إنه سيكون لدينا منتج مصري بأيدي مصرية وتكنولوجيا مصرية وشركات وطنية مصرية 100٪ تماما.

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وأضاف عبدالغفار أن التجارب الإكلينيكية ستستغرق شهرين، ثم بعد ذلك المرحلتين الثانية والثالثة تستغرق 6 أشهر، كاشفا أنه سيتم إنتاج اللقاح المصري وطرحه في السوق المحلية وسيكون مستهدف التصدير أيضا.

وأشار عبد الغفار إلى أنه حتى الآن تلقى 40 مليون مواطن لقاح فيروس كورونا وذلك للجرعتين الأولى والثانية، كما أن هناك 78 مليون جرعة تم الحصول عليها ومستهدف استلام 14 مليون جرعة جديدة قبل نهاية العام الجاري 2021.

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وتابع عبد الغفار: نحن الدولة الوحيدة في العالم لدينا جميع اللقاحات المعتمدة في العالم، كما أن مصر ستكون من الدول المصنعة للقاحات في المرحلة المقبلة.

ولفت عبدالغفار إلى أن استراتيجية وزارة الصحة تتمثل في التوسع في أماكن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا وفتح مراكز جديدة، مشيرا إلى أنه يوجد نقاط تلقي لقاح فيروس كورونا في محطتي مترو السادات والشهداء ومحطة قطارات المنيب، وفي المولات الكبرى.

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وأكد عبد الغفار أن تلقي اللقاح هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة لمنع الإصابات الشديدة، كما أن الدولة نجحت في تلقيح أكثر من 95% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجامعات، موضحا أنه سيتم تشكيل مجلس إقليمي للصحة بكل محافظة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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