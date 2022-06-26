«الصحة»: البعثة الطبية للحج ستتواجد بمقر إقامة المصريين لتقديم كل سبل الرعاية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كل المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

الحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

ولفت «قنديل» إلى أنه عند التحلل من الإحرام ينبغي التأكد من استخدام أدوات نظيفة لقص أو حلق الشعر، منوهًا إلى ضرورة تجنب العناق أو التقبيل عند تحية الآخرين، وكذلك ضرورة الحفاظ على نظافة مكان السكن، والتخلص من مخلفات الطعام بصورة صحيحة.

وأكد ضرورة الإكثار من شرب السوائل، والحرص على التغذية الصحية السليمة من خلال تناول الأغذية الطازجة، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشددًا على ضرورة الحرص على غسل الخضراوات والفاكهة جيدَا بماء نظيف، وحفظ الأغذية بصورة جيدة وعدم تعرضها للأتربة أو الحشرات.

وأشار «قنديل» إلى أنه ينبغي على الحجيج طلب الرعاية الصحية إذا كان مصابًا بالحمى أو السعال أو ضيق التنفس، وعدم تأخير طلب الاستشارة من البعثة الطبية في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، وتناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب إذا كان الحاج يعاني من أي أمراض، فضلاً عن ضرورة البقاء بمكان الإقامة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكدا تواجد فرق البعثة الطبية المصرية للحج، في مقرات إقامة الحجاج المصريين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.