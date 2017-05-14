الصحة: البدء فى ميكنة شبكة خدمات التأمين الطبى الشامل

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه بدون ميكنة الخدمة الصحية فلن يحدث أى تطور أو تقدم فى منظومة الصحة، مؤكدا أن هناك أكثر من عدة مشروعات مشتركة بين وزارة الصحة والاتصالات.

وأكد فى كلمته بمؤتمر العلاج عن بعد بحضور وزيري الصحة والاتصالات، أن الوزارة بدأت فى ميكنة شبكة خدمات التأمين الصحي الشامل الذى سيتم تدشينه العام القادم، موضحا أن ذلك سيكون من خلال كروت ذكية لكل مريض.

وأوضح أن وزارة الصحة تعمل مع الاتصالات فى الوقت الحالى علي ميكنة الرعايات المركزة لجميع مستشفيات القاهرة الكبرى، حيث سيتم من خلال الخدمة معرفة الأسرة الشاغرة والمتاحة بأقرب مستشفى للمريض حال تواصله على رقم الطوارئ بالوزارة.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من ميكنة منظومة الإسعاف لمعرفة أقرب سيارة للمريض وكذلك ميكنة منظومة العلاج على نفقة الدولة والتعليم الطبي المستمر.