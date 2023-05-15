الصحة: الانتهاء من إجراء 1.9 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ، الانتهاء من إجراء 1.9 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، بحضور وزير الصحة خالد عبد الغفار لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وتابع الوزير:” هناك خطوات جادة بشأن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الأنتظار، ويتم صرف أدوية شهرية تصل إلى 100 ألف جنيه لبعض الحالات بدون مقابل، مستطردا:” السير فى هذه المبادرة بنفس الوتيرة يتسوجب توفير 2.2 مليار جنيه زيادة فى المخصصات المالية، والقرارات تم ميكنتها لسرعة الاستخراج، فعلى سبيل المثال تم إصدار 3.1 مليون قرار من يوليو 2022 حتى 12 مايو الجارى.

واستطرد عبد الغفار:” نتبع خلال الفترة المقبلة فقه الأولويات فى تنفيذ المشروعات لتحديد الأولويات بشأن التنفيذ ، فعلى سبيل المثال سيكون هناك توجه للانتهاء من المشروعات المتوقفة والجارى العمل فيها منذ فترة لتعظيم الاستفادة، وهذا أولوية عن البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة”.

وشدد على أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير لدى الجميع، وجار العمل في 190 مشروعا بتكلفة 36.6 مليار جنيه فى عام 22/23، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية ولكن هذه الظروف تنعكس على آليات العمل ومواعيد التنفيذ ولكن هناك حراك على الأرض في هذا الملف على وجه التحديد، وعلى مدار السنوات من 2014 إلى عام 2023 قفزت الموازنة من 34 مليار إلى 139 مليار جنيه، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف القطاع الصحى.