الصحة: الاتصال المباشرة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى يحسن الخدمات الطبية

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وزير الصحة: الملف الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أهمية خلق قنوات اتصال مباشرة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، للتعرف على آرائهم في الخِدْمَات الطبية المقدمة لهم، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الأداء والتقييم والمتابعة الدورية للنظم الصحية، وكذلك التعرف على احتياجات المواطنين الطبية، ومساعدة متخذي القرار في وضع خطط التطوير ورفع كفاءة النظم الصحية، مثمنًا جهود «السعودي الألماني» في تنفيذ هذه المبادرة التي تساهم في خلق روح التنافس على تقديم أفضل الخِدْمَات الصحية، والإصرار على إتباع معايير صحية ذات معايير عالمية.

وأوضح وزير الصحة أن الملف الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث لا تدخر الدولة المصرية أي جهد في توفير كافة أدوات وسبل الدعم اللازم لضمان حياة صحية آمنة وكريمة للمواطن المصري، لافتًا إلى أن هذه الجائزة تُعد بمثابة مؤشرٍ واضحٍ على عمل كافة المؤسسات والقطاعات والهيئات في تقديم الخدمة الصحية جنبًا إلى جنب لخلق نظم صحية قادرة على الاستدامة والتنافس محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال احتفالية تسليم جوائز السعودي الألماني إن القطاع الصحي المصري يمتلك كوادر بشرية ذات خبرة كبيرة ويتمتعون بالمهارة الطبية الفائقة، موضحًا أن القطاع يضم أكثر من 5 آلاف وحدة صحية، و700 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، موزعين على جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى المنشآت الطبية الخاصة والتابعة للجهات الأخرى، بخلاف المشروعات الصحية الجديدة الجارية، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تحرص الوزارة على تنفيذها، بهدف توفير أفضل خدمة طبية يشعر معها المواطن المصري بالرضا.