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الصحة الإماراتية: تسجيل 376 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات

ليصبح إجمالي المصابين 3736 حالة
المال - خاص 4:41 م, السبت, 11 أبريل 20 4:41 م, السبت, 11 أبريل 20

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ارتفع عدد المصابين والمتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد في الإمارات، فيما حلقت طائرة في سماء العاصمة حاملة رسالة للمواطنين.

وبحسب “سبوتنيك” فقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 376 إصابة جديدة ليصبح إجمالي المصابين 3736 مصابا، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 20 حالة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه طائرة مروحية تجوب سماء العاصمة الإماراتية أبو ظبي حاملة علم الإمارات.. وتم إرفاق العلم بعبارة: “عطاء في عملي وسلام في بيتي” تأكيدا على أهمية البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن إجراء أكثر من 40 ألف فحص لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، قد أفادت في وقت سابق بأن الوزارة أعلنت عن إجرائها أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال اليومين الماضيين على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأكدت الصحة الإماراتية أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم.

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بقلم المال - خاص

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