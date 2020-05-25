الصحة الإماراتية تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا، و307 إصابات

أكدت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الإثنين، تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30 ألفا، و307 إصابات.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة في الإمارات آمنة الشامسي، إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة؛ نتيجة مضاعفات الإصابة بالمرض، وبذلك يصل إجمالي الوفيات 248 شخصا.

وتابعت: “أجرينا أكثر من 41 ألف فحص جديد خاصة بالفيروس، الأمر الذي كشف عن 822 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا”.

وأوضحت: “ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 15 ألفا و657 حالة بعد تسجيل 601 حالة شفاء جديدة خرجت وعادت إلى بيوتها، وإلى ممارسة حياتها الطبيعية”.

ولفتت الشماسي إلى أن “عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج 14,402 حالة من جنسيات مختلفة.

وشددت المتحدثة باسم حكومة الإمارات على أن “الظروف الراهنة فرضت واقعا جديدا في التعامل والتواصل حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، والتخلي عن بعض عاداتنا التي ارتبطت بالأعياد ومناسباتنا الخاصة، كالزيارات وتبادل الهدايا”.

من جهته، أعلن وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، خلال الإحاطة أن “إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة تجاوز المليوني فحص وبالتحديد 2,044,493 فحصا ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بفيروس كورنا المستجد”.