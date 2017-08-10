الصحة: الإسكندرية بلا فيروس C خلال 6 أشهر

هبة حامد قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن المديرية بدأت تطبيق خطتها لمواجهة فيروس سي في المنتزه وبرج العرب ووسط المحافظة، مؤكدًا أن الإسكندرية ستصبح خالية من الفيروس، خلال 6 أشهر. وأشار إلى أن الجميع في قطاع الصحة يسعى للعمل والنهوض به، لكن المشكلة في أن الرؤى

هبة حامد

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن المديرية بدأت تطبيق خطتها لمواجهة فيروس سي في المنتزه وبرج العرب ووسط المحافظة، مؤكدًا أن الإسكندرية ستصبح خالية من الفيروس، خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن الجميع في قطاع الصحة يسعى للعمل والنهوض به، لكن المشكلة في أن الرؤى غير متلاقية، وذلك يثقل ويرهق موازنة الدولة، وهو ما يستدعي الحاجة إلى إنشاء مجلس صحي إقليمي، برؤية وهدف واحد محدد وفاعل، للتغلب على هذا الترهل.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه نادي العاصمة الثانية، وانتهى مساء الأربعاء، بكينجز رانش – غرب الإسكندرية، بحضور رئيسه الشرفي المهندس عبد الفتاح رجب، ورئيسة التنفيذي – الإعلامية أمل صبحي.

وأوضح حجازي آليات عمل المنظومة الصحية في الإسكندرية، قائلا: ولاية وزارة الصحة على المستشفيات لا تتعدى 25%، فلدينا بالمحافظة 11 ألفا و300 سرير موزعة على 3 قطاعات “مستشفيات وزارة الصحة 4 آلاف، الجامعة 4 آلاف، والخاصة 3300″، مردفا وبالنسبة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فهي مقسمة إلى “تامين، مؤسسه علاجية، مراكز متخصصة، صحة نفسيه، هيئة المستشفيات التعليمية” ويعني ذلك أن وزارة الصحة تضم تحت مظلتها 2000 سرير فقط ومثيلهم يتبعون جهات متخصصة.

وتساءل حجازي، لماذا يتعاقد أصحاب المؤسسات الصناعية مع المستشفيات الخاصة، رغم أن الحكومية، بها إمكانيات اكبر، مثل العلاج الاقتصادي، فلماذا لا نجرب فكرة التعاقد مع المستشفيات الحكومية أي ما يعني رفع دخلها بما يمكنها من تكوين خدماتها من جانب وحصولها على سعر اقل من المستشفيات الخاصة من جانب آخر، وحل مشكلة الصحة، واعدا بمواجهة أي معوقات تواجه المتعاملين معهم، حسب قوله.

وأشار حجازي إلى أن المستشفيات الحكومية تقدم خدمات إدارية عدة مثل شهادات الميلاد والوفاة وغيرها، فلماذا لا تتم ميكنة هذه البيانات خاصة أن الوظائف الإدارية تلك لم توظف الدولة بها أحدا، مضيفا أنه تمت ميكنة جزء بالفعل لكن بحاجة المزيد.