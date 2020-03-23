كان العبرية: نقص حاد في استعداد الجهاز الصحي في إسرائيل للتعامل مع الأوبئة

أعدت وزارة الصحة الإسرائيلية ألف سرير لمرضى كورونا، و500 سرير إضافي لأمراض الجهاز التنفسي، ومازالت لا ترى النهاية.

أوضح المدير العام لوزارة الصحة طموشيه بار سيمان في مقابلة إذاعية ظهر اليوم أن ذروة الوباء ستكون أعلى في الشتاء المقبل.

وقالت إن عدد مصابي كورونا في إسرائيل وصل لـ1200 شخص، إضافة إلى ذلك، قال “بار سليمان” نشتري المزيد والمزيد من أجهزة التنفس، تحسبًا للسيناريو المحتمل، وهو أن تصل ذروة الفيروس إلي قمتها الشتاء المقبل داخل إسرائيل.

وحذر “بار سيمان” من ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، وأن يحتاج آلاف المصابين إلى أجهزة تنفس، فيما قال أطباء في مستشفيات إسرائيل “إن الوباء بدأ فعليا الآن الانتشار”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ديليك ، إيدان ويلز ، في اجتماع حملة السندات هذا الصباح: “ستجتاز ديليك هذه الأزمة بنجاح.

وأضاف، ديليك هي مجموعة قوية ومستقرة ذات أصول ممتازة”، فيما كشفت قناة “كان” العبرية في تقرير لها يظهر نقصًا حادًا في استعداد الجهاز الصحي في إسرائيل للتعامل مع الأوبئة.

وجاء في التقرير أنه في حال انتشار وباء، فإن أكثر من 150 ألف مستوطن سيضطرون للمكوث في المستشفيات لتلقي العلاج.

وأن أكثر من 25 ألف شخص سيخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، وأن اثني عشر ألفًا وخمسمائة شخص آخر سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا للقناة، أشار المراقب إلى أنه في حال انتشار وباء من هذا القبيل فإن الجهاز الصحي بحاجة إلى أكثر من 20 ألف سرير لاستيعاب المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.