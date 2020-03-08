الصحة الأمريكية تحذر مواطنيها من تسارع انتشار كورونا بالبلاد

أكد أن الأمريكيين يحتاجون التفكير بعناية في حضور التجمعات الكبيرة إذا استمرت

أكد مسؤول عن الصحة بالولايات المتحدة، اليوم الأحد، أن علامات انتشار فيرس كورونا في الولايات المتحدة “غير مشجعة”.

وحذر أنتوني فوسي، رئيس وحدة الأمراض المعدية لدى هيئة المعاهد الوطنية للصحة، من أن الأمريكيين يحتاجون التفكير بعناية في حضور التجمعات الكبيرة إذا استمرت.

وأضاف فوسي: “أعتقد أننا أصبحنا نشعر بشكل أفضل بنطاق تفشي المرض مع مرور الأيام. لسوء الحظ هذا الإحساس غير مشجع لأننا نشهد تفشيًا مجتمعيًا”.

ويشار إلى أن عدد الوفيات ارتفع في الولايات المتحدة جراء الفيروس إلى 19، وكان جميع الضحايا باستثناء ثلاثة في ولاية واشنطن، فيما قفز عدد الإصابات إلى أكثر من 400، منتشرة في أنحاء متفرقة من البلاد.

وبلغ معدل الوفيات 5% تقريبًا، وهو أعلى من المعدل المتوسط الذي سجلته منظمة الصحة العالمية عند 3.4 %، وأيضًا أعلى من المعدل الذي سجلته الصين عند 3.8%.

كما تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 105 آلاف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 3600 حالة وفاة، لكن بلغ أيضًا عدد المعافين 58 ألفًا.