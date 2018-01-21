الصحة : افتتاح 42 مستشفي تكامل بالصعيد فى 2018

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، إن هناك 42 مستشفي تكامل بالقرى فى مدن الصعيد، سيتم افتاحها دفعة واحدة خلال العام الحالى، وستكون فى تخصصات النساء والولادة والأطفال .

وأكد – خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بنى سويف اليوم الأحد – أن الرئيس سيفتتح المرحلة الثانية اليوم، بمستشفي بنى سويف العام، على أن يتم البدء لاحقا فى المرحلة الثالثة.